Суд Симферополя оставил под стражей подростков, готовивших теракт в Керчи

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На совещании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе и мерах экономической поддержки. В своей речи он также упомянул о том, что Кубань — многоконфессиональный край, однако с произношением этого длинного слова вышла заминка.

Мы православный край, мы многоконфеци-конфесиальный, конфецианальный, — так и не смог выговорить Кондратьев. Также по данным некоторых СМИ, губернатор сообщил, что специалисты региона прогнозируют ситуацию с точки зрения «обсеменения жителей...