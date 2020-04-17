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Суд Симферополя оставил под стражей подростков, готовивших теракт в Керчи

18:20, 17 апреля 2020
Фото: kiev-simph.krm.sudrf.ru

Киевский районный суд Симферополя принял решение оставить под стражей двух подростков, которых задержали по подозрению в подготовке терактов в школах Керчи, ещё на два месяца.

Мера пресечения обоим подросткам продлена до 18 июня. Продлена ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей, — цитирует решение суда РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ФСБ в городе Керчь арестовала двух подростков. В ходе операции у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб. Составляющие школьники приобрели в Интернете.

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