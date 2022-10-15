Суд Саратова арестовал девушку, подозреваемую в убийстве 10-летней сестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саратовский суд санкционировал заключение под стражу 14-летней девушки, подозреваемой в жестоком убийстве своей 10-летней сестры. Об этом сообщает региональное Управление Следственного комитета РФ.

По ходатайству отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Саратовской области 14-летней подозреваемой в убийстве малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами было обнаружено вечером 13 октября в одной из квартир дома по улице Батавина в Саратове. Было заведено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. В совершении преступления подозревается 14-летняя сестра погибшей.

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