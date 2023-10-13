Суд решил судьбу сына участника СВО, поджегшего военкомат в Тобольске Суд освободил подростка от ответственности за поджог военкомата в Тобольске

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга освободил от уголовной ответственности 16-летнего подростка, который в феврале текущего года пытался поджечь военкомат в Тобольске, сообщает 72.ru. Дело в том, что юношу признали невменяемым.

Его освободили от уголовной ответственности. 15 сентября было вынесено определение, в котором подростку назначены принудительные меры медицинского характера. То есть психиатрическое лечение в спецучреждении, — рассказали изданию в Центральном окружном военном суде.

Подросток является сыном участника специальной военной операции на Украине. О его задержании стало известно 25 февраля. Сотрудники ФСБ задержали юношу в 100 метрах от здания военкомата Тобольска, у него было несколько бутылок с зажигательной смесью.

Подростка обвинили в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ) и поместили под стражу. Еще через два месяца подростка отправили в спецучреждение, где он содержался до вынесения приговора. По данным 72.ru, юноша высказывался против СВО. При этом за поджог военкомата ему якобы предлагали деньги.

Ранее сообщалось, что восьмилетний школьник поджег гараж на территории военного комиссариата на улице Черемуховой во Владивостоке. Полицейские задержали его на месте инцидента.