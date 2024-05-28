Суд решил судьбу главного инженера шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек Главного инженера «Листвяжной» Лобанова приговорили к четырем годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беловский городской суд Кемеровской области приговорил главного инженера кузбасской шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам колонии, сообщают «Известия». Его признали виновным в нарушении правил эксплуатации системы управления критической информационной инфраструктуры (ч. 5 ст. 274.1 УК РФ), которое привело к гибели 46 горняков и пяти горноспасателей при взрыве в 2021 году.

Отмечается, что в срок Лобанова зачли время, проведенное им в следственном изоляторе, — год за полтора. Его также лишили права занимать административные должности.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября 2021 года. При взрыве метана там погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землей находились 285 горняков.

Лобанов стал одним из первых, кто был задержан после трагедии. С тех пор главный инженер шахты находился в СИЗО.

В январе суд вынес приговоры еще трем фигурантам дела о взрыве на шахте «Листвяжная»: инспектору Ростехнадзора Сергею Винокурову и двум работникам Илье Смирнову и Артему Чашкину. Дело в отношении еще одного фигуранта — инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина — было прекращено в связи с его смертью.