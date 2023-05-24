Суд признал зверства оккупантов в 1940-е в Воронежской области геноцидом

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Бойцы Красной Армии ведут бой на улицах Воронежа, 1943 год

Суд в Воронеже признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942-1943 годах, передает ТАСС. 28 марта прокурор региона обратился в Воронежский областной суд с заявлением о признании геноцидом массовых убийств населения нацистами в 1942-1943 годах. В эти года в регионе были убиты более 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, а порядка 77 тысяч человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда, размер материального ущерба превышает 11,7 трлн рублей.

Суд решил: заявление прокурора Воронежской области удовлетворить, — произнес судья.

Для установления фактов геноцида суд дал слово очевидцам, в том числе узникам концлагерей, а также экспертам, изучающих период оккупации Воронежской области захватчиками. Заседания проходили в закрытом режиме из-за оглашения секретных документов.

Ранее суд в Германии признал виновной 97-летнего экс-секретаря концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фуршнер. Следствие заявило, что она причастна к более чем 10 тысячам случаев убийств. Согласно материалам дела, женщина работала у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Было установлено, что Фуршнер помогала начальникам концлагерей в систематических убийствах заключенных.