Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным расторжение контракта с 115 военнослужащими воинской части, входящей в состав Росгвардии, из-за несоблюдения ими условий контракта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и иные необходимые документы, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии, - отметили в суде.