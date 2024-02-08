Суд признал преступления фашистов геноцидом народов СССР Суд в Курске признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР

Фото: Борис Криштул/РИА Новости

Работа комиссии на месте массового захоронения расстрелянных фашистами узников лагеря

Курский областной суд признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области. Отмечается, что нацистская Германия намеревалась изгнать и уничтожить местное население, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.

Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в 1941–1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Курской области в отношении не менее 237 666 советских граждан, <...> геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. Глава государства объяснил это тем, что совершены они были не на полях сражений, а в рамках карательных акций.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что депутатами разрабатывается законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, в качестве памятной даты может быть назначен день 19 апреля.