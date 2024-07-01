В Подмосковье оштрафуют владелицу напавших на женщину собак В Подмосковье оштрафуют владелицу собак, напавших на терьера и его хозяйку

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Владелицу напавших на йоркширского терьера и его хозяйку собак в подмосковных Котельниках оштрафуют на сумму от 10 до 200 тысяч рубелей, сообщили в Минсельхозе Московской области. Бойцовые собаки породы стаффорд выгуливались без намордников.

Согласно статье 8.52 КоАП РФ нерадивой владелице собак породы стаффорд грозит штраф за несоблюдение требований к выгулу, повлекшее в результате причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также их имуществу, — говорится в сообщении.

Размер штрафа зависит от статуса привлекаемого к ответственности лица — от 10 до 30 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юрлиц.

Ранее сообщалось, что две бойцовые собаки накинулись на женщину, которая выгуливала йоркширского терьера в Котельниках. Жители рассказали, что хозяйка больших собак всегда выгуливает их без намордников и ведет себя агрессивно по отношению к другим жителям.

До этого в Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У ребенка разорваны бедро и предплечье. Уточняется, что ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой без привязи и без намордника.