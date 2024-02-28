Суд приговорил к тюремному заключению россиянина за присягу ИГ Суд приговорил к 10,6 года колонии жителя Кабардино-Балкарии за присягу ИГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Кабардино-Балкарской Республики Цееву Нурмухамеду назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима за присягу о вступлении в «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Судебное заседание прошло в Ростове-на-Дону. Цеева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Согласно проведенному расследованию, житель Кабардино-Балкарии записал на телефон текст присяги о добровольном вступлении в ИГ. Сообщение он отправил членам организации через мобильное приложение.

Ранее стало известно, что в Стамбуле задержали 47 человек, в том числе одного россиянина, по подозрению в причастности к нападению на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер. Стрельбу по прихожанам открыли два человека в масках 28 января. В результате происшествия погиб один человек. Ответственность за нападения взяло на себя «Исламское государство».