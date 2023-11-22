Суд приговорил к шести годам ревнивца, прострелившего ноги пасынкам Мужчине из Бурятии дали шесть лет колонии за стрельбу по детям сожительницы

Фото: СК РФ

Верховный суд России оставил без изменений приговор жителю Бурятии, который на почве ревности к своей сожительнице прострелил ноги пасынкам, сообщает «КП-Иркутск». Уточняется, что мужчина был приговорен к шести годам колонии, однако не согласился с решением суда и подал апелляцию, оставшуюся в результате без удовлетворения.

Как пишет издание, инцидент произошел в феврале 2022 года в бурятском селе Оер. Отчим двух подростков 14 и 16 лет прострелил им ноги, выясняя отношения с их матерью — своей сожительницей. В Следственном управлении СКР по республике рассказали, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил, что супруга ему неверна, и пошел по селу с ружьем в ее поисках. Дети побежали за ним, чтобы защитить мать. Отчим в темноте принял старшего из них за любовника жены и выстрелил 16-летнему подростку дробью по ногам. Женщина попыталась отнять у мужа ружье, но тот вновь нажал на курок, прострелив ноги второму мальчику.

Обоих школьников отправили в больницу. В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СКР. Издание добавляет, что спустя полгода следователи наградили младшего сына женщины медалью «За содействие».

Ранее Иркутский суд вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговорив его к 10 годам лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета и суд доказали причастность маньяка к убийству еще трех женщин.