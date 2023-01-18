Суд приговорил бывшего мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки

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Районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 лет колонии за получение взяток, передает РИА Новости. Судья Наталья Верхотурова также назначила Гуменюку штраф в размере 150 миллионов рублей. Отмечается, что общая сумма полученных бывшим градоначальником взяток составила 38 миллионов рублей.

Экс-мэра Владивостока Гуменюка осудили на 16,5 лет колонии за получение 38 млн рублей взяток, — сказано в публикации.

Экс-мэра также на 12 лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях.

Фрунзенский районный суд Владивостока ранее заключил под стражу заместителя главы города Алексея Ляйфера. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий. Ляйфер пробудет под стражей два месяца. Ляйфер курировал пять подразделений во Владивостоке, среди которых управления муниципальной собственности, градостроительства и правовое. Размер взятки, в получении которой обвиняют замглавы города, неизвестен.