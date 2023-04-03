Суд прекратил дело директора школы о распространении порно с ученицами Суд прекратил дело директора новосибирской школы о распространении детского порно

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В Новосибирске Советский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора школы Антона Неграша, которого обвиняли в распространении порнографических материалов с ученицами, сообщил «Сиб.фм» адвокат Андрей Власов. По его словам, доказать причастность экс-руководителя учебного учреждения к созданию детского порно не удалось. Сам Неграш отметил, что подтверждений его вины не было изначально, при этом на судебные разбирательства ушло почти четыре года.

С первого дня, когда дело только возбудили, было понятно, что никаких доказательств моей вины нет. На этом я и стоял. К сожалению, потребовалось почти четыре года, чтобы доказать невиновность, — сказал Неграш.

По словам Власова, никто из опрошенных по делу свидетелей не указал на причастность Неграша к распространению детской порнографии. При этом экспертиза ноутбука, на котором якобы нашлись следы создания порнографических материалов, была проведена с грубыми ошибками. Адвокат уточнил, что устройством могли пользоваться многие преподаватели и учащиеся школы. В итоге прокурор отказался от обвинений и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Экс-директор школы намерен воспользоваться правом на реабилитацию и обратиться за компенсацией морального и материального вреда.

В 2019 году Неграша заподозрили в распространении порнографических фото, на которых якобы были изображены дети. Ученики тогда заявили, что директор школы вырезал лица несовершеннолетних девочек из исходников и «подклеивал» их к снимкам обнаженных моделей, после чего отправлял их родителям своих учениц по электронной почте.

Следственный комитет ранее возбудил дело после того, как в компьютере учителя одной из школ города Пушкина Ленинградской области обнаружили детскую порнографию. Ролики с участием обнаженных мальчиков заметила социальный педагог из Пушкина в компьютере своего коллеги.