Суд поставил точку в деле вокруг активов «Макфы» Суд Челябинска передал в доход государства активы компании «Макфа»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства группы компаний «Макфа», передает портал «Новости Челябинска». Ответчиком выступал бывший депутат Госдумы и предприниматель Михаил Юревич.

По словам адвоката Юревича, решение принято к немедленному исполнению. На сайте суда текст документа пока не опубликован.

Сам Юревич, комментируя вердикт инстанции, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы». По его словам, прокурор не смог доказать, что компания использовала средства неизвестного происхождения для развития своего бизнеса в России.