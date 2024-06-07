Суд постановил взыскать с Украины ущерб за энергоблокаду Константинов: Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севастополь, Крым

Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины убытки за энергетическую блокаду, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Речь идет о сумме в 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей, — написал Константинов.

Правительство Украины начало энергетическую блокаду Крыма в ноябре 2015 года. В результате подрыва были выведены из строя четыре линии электропередачи. Со временем ситуацию удалось улучшить благодаря запуску энергетического моста из Краснодарского края и строительству двух теплоэлектростанций.

Ранее Константинов сообщил, что общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 трлн рублей. По его словам, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения специальной военной операции.

Следственный комитет в конце августа 2021 года впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» за перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала. Организаторам водной блокады, скрывшимся на территории Украины, может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно п. 5 ст. 78 УК РФ, экоцид не имеет сроков давности.