Суд Петербурга оштрафовал и арестовал первых участников акции

https://static.news.ru/photo/a8970a00-63e7-11eb-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными двух граждан, которых обвиняют в организации акции в поддержку политика Алексея Навального.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности двух лиц по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Одного человека арестовали на 10 суток, другого оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, Пушкинский суд продолжает рассмотрение ещё 11 дел, а Петроградский районный суд регистрирует материалы.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 4567 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1450 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (997 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.