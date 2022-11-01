Суд пересмотрит приговор застрелившему человека на охоте экс-депутату Суд пересмотрит приговор убившему человека на охоте экс-депутату Редькину

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Игорь Редькин

Приговор экс-депутату камчатского парламента Игорю Редькину по делам о причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте будет пересмотрен, сообщается на сайте краевой прокуратуры. Как уточняется, гособвинение посчитало его слишком мягким: Камчатский краевой суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Сторона государственного обвинения в апелляции ставила вопрос о том, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания, — сказано в сообщении.

До этого бывшего депутата приговорили к году ограничения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, 2 августа 2021 года бывший депутат охотился в не предназначенном для этого месте и без соответствующего разрешения. Застрелив бурого медведя, он выследил еще одну цель, но попал в местного жителя, собиравшего металлолом на свалке. От полученного ранения тот скончался. Суд признал Редькина виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте и приговорил его к ограничению свободы на один год (с учетом домашнего ареста остаток срока составил девять месяцев) и штрафу в 200 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Редькин упражнялся в стрельбе на месте происшествия, будучи в состоянии опьянения. Сам депутат утверждал, что приехал на свалку, чтобы отпугнуть бродившего там медведя, который мог напасть на местных жителей. О гибели мужчины он узнал позднее. Депутат заявил, что готов понести наказание за содеянное.