Суд отстранил от должности депутата «Единой России», сбившего ребенка Суд отстранил от должности в Совете депутатов члена «Единой России» Мамонтова, сбившего ребенка

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Депутата и члена «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и оставил место ДТП в городе Татарске Новосибирской области, решением суда отстранили от должности в Совете депутатов, передает ТАСС. В отношении Мамонтова ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата Совета депутатов отстранен фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок, — говорится в сообщении.

30 октября Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. «Единая Россия» следом заявила, что «с позором» исключит депутата.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.