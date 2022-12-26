Суд отправил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в кемеровском приюте

Обвиненного в халатности пожарного инспектора Романа Плета, ответственного за проверку социального приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, отправили в СИЗО до 24 февраля. По данным ТАСС, срок заключения составит 1 месяц и 30 суток. Сообщается, что сторона защиты обжалует арест.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 24 февраля 2023 года, — сказал судья.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский сообщил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии предварительные.

Владельца нелегального учреждения Андрея Смирнова арестовали на два месяца. Он пробудет в заключении до 24 февраля 2023 года.

Местные власти назвали причиной ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании был установлен котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.