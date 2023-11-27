Суд отправил под домашний арест главврача клиники в Петербурге «Mash на Мойке»: хозяйку клиники отправили под домашний арест за смерть клиентки

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Хозяйку и главного врача клиники пластической хирургии «Абриелль» в Санкт-Петербурге, в которой скончалась пациентка, отправили под домашний арест на 16 суток, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что такое решение 27 ноября принял Василеостровский районный суд.

Канал подчеркнул, что женщину обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. По решению суда, обвиняемой запрещено общаться с людьми, кроме адвокатов и следователей.

Также сообщается, что после начала досудебных разбирательств региональный СК РФ заварил и опечатал главный вход в клинику. При этом очевидцы уверяют, что на процедуры продолжали пускать через черный вход.

«Коммерсант» уточняет, что в сентябре в клинику обратилась женщина, которой были оказаны платные медицинские услуги — эндоскопический лифтинг, липосакция, бодилифт. После чего, во время нахождения в стационаре, состояние пациентки серьезно ухудшилось. Спустя некоторое время она скончалась в реанимации. Обвиняемая вину не признала. Суд избрал для нее домашний арест на срок до 12 декабря.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что москвичке удалили обе груди вместо одной, убедив ее обезопасить себя от рака и приведя в пример актрису Анджелину Джоли. 47-летняя женщина обратилась с заявлением в СК РФ и намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность», а также возмещения компенсации.