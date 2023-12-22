Суд отменил приговор россиянке за сотрудничество с иностранной организацией

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Пятый апелляционный суд Новосибирска отменил приговор Алтайского краевого суда жительнице Барнаула Татьяне Солнцевой в рамках дела о «сотрудничестве с иностранной организацией», говорится в карточке на сайте суда. По данным издания «Новая Сибирь», решение принято в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство, — резюмировал суд.

Как сообщает издание, ранее Алтайский краевой суд признал Солнцеву виновной по статье о «сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе». Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно версии следствия, осенью 2022 года в Telegram с ней связался представитель легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и предложил сотрудничество, она согласилась. В ФСБ считают, что Солнцевой была поставлена задача найти человека, который готов совершить некие радикальные действия.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Вологодской области к 12 годам лишения свободы в связи с подготовкой теракта. Согласно материалам дела, мужчину завербовала террористическая организация и отдавала ему указания по подготовке теракта.