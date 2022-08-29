Суд отказался признавать плакат «Миру — мир» дискредитирующим ВС РФ Вышедшего с плакатом «Миру — мир» жителя Иваново оправдали по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд города Иваново прекратил судопроизводство по делу жителя города, который вышел на улицу с плакатом «Миру — мир». Ранее на него составили протокол по ст. 20.3.3. КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). Как следует из постановления суда, мужчина никоим образом не высказался о российских военных, а фраза «Миру — мир» не призывает к совершению конкретных действий.

Установлено, что данное высказывание не содержит в себе утверждения о каких-либо действиях Вооруженных сил Российской Федерации, не содержит в себе негативной оценки действий российских военных, командования Вооруженных сил РФ, не представляет собой высказывание, выражающее побуждение к совершению каких-либо действий, связанных с использованием Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в решении по делу.

В связи с этим судья признал нецелесообразным проводить специальную лингвистическую экспертизу. Он признал местного жителя невиновным и объявил о прекращении производства административного дела. Также суд постановил вернуть мужчине смартфон, изъятый полицейскими.

Ранее Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бывшему главе города Евгению Ройзману, которого тоже обвинили в дискредитации ВС РФ, однако по уголовной статье. Ройзману запрещено пользоваться интернетом и другими видами связи, общаться с людьми, если это не близкие родственники или адвокаты, а также посещать публичные мероприятия.