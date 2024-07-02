Суд оставил ребенка под опекой тети, а не судимого за изнасилование отца Под Оренбургом мужчине отказали в праве на воспитание ребенка по факту родства

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В Оренбурге областной суд признал законной ситуацию, в которой ребенка после смерти матери оставили под опекой родной тети, а не отца, сообщает пресс-служба инстанции. В графе отчества у несовершеннолетнего стоял прочерк, но установить отцовство мужчина смог с помощью ДНК-теста. Против биологического родителя сыграло его криминальное прошлое — он судим за изнасилование.

Передача ребенка, только исходя из формального статуса отца, не отвечает интересам ребенка, данные о личности отца и отношения, сложившиеся между отцом и ребенком, не выяснялись. В то же время ответчик не работает, имеет судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности, — сообщили в суде.

При этом ранее Октябрьский районный суд освободил тетю ребенка от статуса опекуна, но та оспорила это решение.

Ранее семейный юрист Антон Сорвачев рассказал, что настороженное отношение в обществе к одиноким мужчинам является причиной того, что в России они лишены законной возможности усыновить детей. По его словам, дискриминация не позволяет таким мужчинам прибегнуть и к услугам суррогатного материнства.