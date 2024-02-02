Суд оставил на свободе сибирячку, сбившую школьника на «зебре» Суд в Новосибирске оставил на свободе сбившую подростка женщину

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Суд в Новосибирске оставил на свободе местную жительницу, сбившую 14-летнего школьника на пешеходном переходе, женщина получила за это один год условно, сообщает «КП-Новосибирск». В беседе с изданием мать подростка рассказала, что намерена добиваться ужесточения наказания.

Моего сына сбила машина. Более того, она не затормозила, а поехала дальше. Моего сына протащило несколько метров по асфальту, — рассказала женщина.

Она уточнила, что 5 сентября 2022 года ее сын переходил дорогу по пешеходному переходу, машины слева его пропустили, а иномарка, ехавшая справа, не остановилась. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как школьник оказался на бампере автомобиля, затем упал на асфальт и зацепился за дно машины.

Мальчик попал в больницу с сильной черепно-мозговой травмой и линейным переломом лобной кости. В результате этих травм ребенок частично оглох, врачи поставили ему вторую степень тугоухости. Водитель — 37-летняя домохозяйка, мать двоих детей — признала вину. Суд назначил ей условный срок в один год, а также постановил выплатить ребенку компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей. При этом обстоятельствами, смягчающими наказание, сочли тот факт, что произошло преступление небольшой степени тяжести.

Мать ребенка с этим решением не согласилась и подала апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений, пишет издание. Впереди кассационный суд. Женщина требует лишить виновницу ДТП водительских прав и ужесточить наказание. Кроме того, по словам матери подростка, компенсацию им пока не выплатили.

Ранее в Москве автомобиль сбил известного российского драматурга Александра Гельмана. 90-летнего сценариста доставили в травмпункт с переломами ног. Гельман переходил дорогу на Тверском бульваре возле пешеходного перехода.