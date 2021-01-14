Суд оштрафовал владельца «сталинской» шаурмы в Москве

https://static.news.ru/photo/9f340ba6-5691-11eb-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Коптевский суд Москвы оштрафовал владельца кафе с шаурмой «от Сталина» Станислава Вольтмана. За неповиновение законному требованию полицейского предприниматель должен заплатить тысячу рублей.

Коптевским районным судом города Москвы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман С.О. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей, — рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.

Мужчину задержали недалеко от точки общепита. Силовики потребовали от него пройти в полицейский участок, но мужчина отказался. В связи с этим его задержали силой, передаёт РИА Новости.

Накануне в Москве была открыта точка фастфуда, которую оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями — к примеру, на одном из плакатов разместили фразу «Жить стало лучше, жить стало веселее». Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

Её владелец Станислав Вольтман рассказал, что полиция заставляла его закрыть заведение. Он пообещал не сдаваться.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий, писал NEWS.ru.