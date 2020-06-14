Суд оштрафовал участников митинга в Карачаево-Черкесии за недовольство

https://static.news.ru/photo/d665f298-ae89-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Суд в Карачаево-Черкесской Республике оштрафовал участников митинга, которые недовольны тем, что их родственников задержали.

В воскресенье в Черкесске на площади Ленина 16 жителей республики приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии, на котором выражали недовольство задержанием своих родственников, подозреваемых в незаконном обороте оружия, — привели сообщение пресс-службы регионального МВД в РИА Новости.

Отмечается, что в отношении нарушителей были составлены административные протоколы, предусмотренные частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данному нарушению предполагается штраф в размере пяти тысяч рублей.

У трёх задержанных участников митинга были изъяты патроны, пистолет ТТ, а также два пистолета, которые были переделаны из травматического оружия в боевое.

Решением суда всем троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовных дел продолжается, — привели сообщение ведомства в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ организовала проверку после жалоб граждан о росте заболеваемости коронавирусом на территории республики, невыплатах стимулирующих надбавок медикам, отсутствии лекарств и средств индивидуальной защиты.