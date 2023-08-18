Суд оправдал жительницу Барнаула, обвиненную в убийстве соседки куском мяса

Фото: Shutterstock.com

Апелляционный суд в Новосибирске подтвердил оправдательный приговор в отношении 51-летней жительницы Барнаула Ирины Швецовой, обвиненной в убийстве 73-летней соседки, сообщили «КП — Новосибирск» в пресс-службе суда. По данным следствия, погибшая пенсионерка была найдена в своей квартире с черепно-мозговой травмой в результате удара замороженной костью с мясом, а Швецова считалась последней, кто видел убитую живой. Суд присяжных ранее трижды оправдывал Ирину, однако обвинение отправляло дело на новое рассмотрение. В результате женщине удалось доказать свою невиновность.

Как пишет издание, трагедия произошла 7 августа 2020 года. Утром Ирина зашла к соседке, однако та открыла дверь не сразу, рассказав, что ее избила неизвестная. Швецова предложила пенсионерке позвонить врачам, в полицию и сыну, но та отказалась. После этого Ирина ушла, а следующей ночью ее задержали.

Как выяснилось, вечером того дня сын пенсионерки обнаружил в квартире ее тело. Женщину сначала ударили по голове замороженной костью с мясом, а затем добили неустановленным тупым предметом. Кусок мяса и медицинские перчатки нашли в мусорном контейнере около дома. На видео с камер наблюдения следователи заметили, как Ирина в день трагедии выбрасывает в контейнер пакет. Таким образом ее заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Женщину отправили в ИВС, суд вынес решение о ее аресте..

Обвиняемая провела в изоляторе восемь месяцев, сообщает издание. За это время умерла ее тяжелобольная мать. Суд присяжных разных инстанций в Алтайском крае трижды оправдывал Ирину, однако обвинение каждый раз отправляло дело на новое рассмотрение.

Против меня не было никаких улик: в квартире нашли чьи-то отпечатки пальцев, но они не мои, следов крови на моей одежде не было, — рассказала изданию Швецова.

В июле 2023 года дело рассмотрел Пятый апелляционный суд в Новосибирске. Судебная коллегия оставила оправдательный приговор без изменений, он вступил в силу. Вопрос о том, кто и за что убил пенсионерку, остается открытым, сообщает издание.

Ранее прокуратура предъявила новые обвинения Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк. Попкова, осужденного на два пожизненных срока, обвиняют в убийствах еще трех женщин. По версии следствия, они произошли в период с 1997 по 2003 год.