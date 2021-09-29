Суд оправдал руководство института ФСИН после массового отравления

Вологодский суд признал невиновными начальников курсов учебно-строевого подразделения ВИПЭ. Они обвинялись в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, в результате чего в мае этого года отравились 86 курсантов. Об этом сообщает Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области вынес постановление о прекращении производства в отношении начальников курсов Вологодского института права и экономики (ВИПЭ ФСИН России). Александр Юманов, Сергей Охапкин, Елена Бределева и Сергей Косых обвинялись по части 1 статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В мае в учебном заведении произошла вспышка острой кишечной инфекции. 86 человек получили отравления, 72 из них были госпитализированы. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной стала ротавирусная инфекция.

Исследовав материалы дела, суд не нашёл оснований для привлечения начальников курсов к ответственности, поскольку в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства их виновности, указаний на конкретные действия или бездействие должностных лиц по нарушению санитарно-эпидемиологического законодательства в протоколах нет, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Массовое отравление было зарегистрировано 20 мая 2021 года. В учебном заведении были выявлены нарушения организации и проведения дезинфекции, ослабление контроля за её проведением. Однако, по словам обвиняемых, вспышка инфекции началась ещё 16 мая. После этого они начали принимать срочные меры, чтобы предотвратить её распространение. В частности, больных изолировали от здоровых, а их комнаты были продезинфицированы и опечатаны. Свою вину они не признали.

Суд посчитал, что начальники курсов неукоснительно выполняли рекомендации главного санитарного врача и проводили все необходимые мероприятия, что доказывает отсутствие в их действиях состава правонарушения.

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