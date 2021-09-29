Суд оправдал руководство института ФСИН после массового отравления

Вологодский суд признал невиновными начальников курсов учебно-строевого подразделения ВИПЭ. Они обвинялись в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, в результате чего в мае этого года отравились 86 курсантов. Об этом сообщает Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Вологодской области.
Мировой судья Вологодской области
Исследовав материалы дела, суд не нашёл оснований для привлечения начальников курсов к ответственности, поскольку в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства их виновности, указаний на конкретные действия или бездействие должностных лиц по нарушению санитарно-эпидемиологического законодательства в протоколах нет, — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Массовое отравление было зарегистрировано 20 мая 2021 года. В учебном заведении были выявлены нарушения организации и проведения дезинфекции, ослабление контроля за её проведением. Однако, по словам обвиняемых, вспышка инфекции началась ещё 16 мая. После этого они начали принимать срочные меры, чтобы предотвратить её распространение. В частности, больных изолировали от здоровых, а их комнаты были продезинфицированы и опечатаны. Свою вину они не признали.
Суд посчитал, что начальники курсов неукоснительно выполняли рекомендации главного санитарного врача и проводили все необходимые мероприятия, что доказывает отсутствие в их действиях состава правонарушения.
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