Суд огласил решение по делу о заочном аресте Геннадия Гудкова Заочный арест Геннадия Гудкова оставлен в силе по решению суда в Коми

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Геннадий Гудков

Заочный арест экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставлен в силе по решению суда в Республике Коми, передает ТАСС. Адвокат Гудкова не стал давать каких-либо комментариев о позиции суда.

Постановление Сыктывкарского городского суда о заочном аресте Гудкова оставлено без изменений, — указано в заявлении.

Гудков, гроссмейстер Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экс-экоактивистка Евгения Чирикова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и публицист Иван Тютрин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) проходят обвиняемыми по делу об организации террористического общества, а также о финансировании деятельности террористического характера и его оправдании. По информации следствия, все фигуранты дела проживают за пределами России.

Ранее стало известно, что в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга были внесены Гарри Каспаров и Геннадий Гудков. Бывший чемпион мира по шахматам обвинен в соучастии действиям экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а на экс-депутата возбуждено уголовное дело о фейках о российской армии.