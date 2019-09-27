Рязанский областной суд обязал руководство школы в селе Голдино установить двери в кабинках туалетов. Как показала проверка Роспотребнадзора, они до этого момента отсутствовали.
В территориальном отделе ведомства сочли это нарушением санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в
Выдвинули ревизоры и ряд других претензий. Они потребовали заменить линолеум и перекрасить стены в нескольких кабинетах, заменить покрытие на то, которое позволяет проводить влажную уборку, и переоснастить кабинет химии.
Все замечания предписано устранить к началу следующего учебного года. Впрочем, у администрации школы ещё есть время обжаловать решение судебной инстанции.
Ранее, как писал News.ru, руководство одного из московских образовательных учреждений расторгло контракт с методистом, которая запретила ученикам выходить в туалет во время уроков.