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Рязанский областной суд обязал руководство школы в селе Голдино установить двери в кабинках туалетов. Как показала проверка Роспотребнадзора, они до этого момента отсутствовали.

В территориальном отделе ведомства сочли это нарушением санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в пресс-службе суда .

Выдвинули ревизоры и ряд других претензий. Они потребовали заменить линолеум и перекрасить стены в нескольких кабинетах, заменить покрытие на то, которое позволяет проводить влажную уборку, и переоснастить кабинет химии.

Все замечания предписано устранить к началу следующего учебного года. Впрочем, у администрации школы ещё есть время обжаловать решение судебной инстанции.

Ранее, как писал News.ru, руководство одного из московских образовательных учреждений расторгло контракт с методистом, которая запретила ученикам выходить в туалет во время уроков.