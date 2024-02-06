Суд обязал детсад в Тобольске выплатить компенсацию семье погибшей девочки

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Суд обязал детский сад Тобольска выплатить компенсацию в размере 3 млн рублей семье погибшего во время утренней прогулки в мае прошлого года ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Как отмечается, смерть девочки стала невосполнимой утратой для родителей, и образовательная организация должна компенсировать им нравственные страдания.

Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсацию морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

Трехлетняя девочка погибла, просунув голову между прутьями игрового домика. Тело ребенка на детской площадке без признаков жизни обнаружили взрослые. При его осмотре не было выявлено признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В сентябре прошлого года воспитателя детсада, которая недоглядела за ребенком, признали виновной и ограничили в свободе на один год. Также ей запретили заниматься педагогической деятельностью два года.

Ранее в городе Рыбинске Ярославской области ребенок получил ожоги после дня, проведенного в детском саду № 10. Отец мальчика считает, что воспитатели ошпарили кожу ягодиц его трехлетнего сына. По словам мужчины, мальчик сразу сказал, что это с ним сделала «тетя горячей водой».