Суд Новосибирска вынес приговор подростку, приковавшему подругу к батарее

Суд в Новосибирске признал виновным 16-летнего подростка, пристегнувшего наручниками к батарее девушку. Как сообщает «Сиб.фм», ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
По данным следствия, 24 апреля молодой человек
Сам обвиняемый своей вины не признал.
Похожий случай произошёл в июне 2020 года в Ленинградской области. Тогда силовики завели уголовное дело на мужчину, который несколько дней держал сына на цепи. Инцидент произошёл в Гатчине. По данным следствия, отец решил своеобразным образом воспитать десятилетнего ребёнка. Сначала он избил его ремнём, а потом надел ему на руку хомут с цепью и приковал к батарее. По словам ребёнка, у батареи он находился не один день.