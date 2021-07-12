Суд Новосибирска вынес приговор подростку, приковавшему подругу к батарее

Суд в Новосибирске признал виновным 16-летнего подростка, пристегнувшего наручниками к батарее девушку. Как сообщает «Сиб.фм», ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

По данным следствия, 24 апреля молодой человек проводил время со своей 17-летней знакомой в комнате общежития по улице Лазарева. В какой-то момент он прочитал её переписку в телефоне и приревновал. Девушка попыталась уйти, однако подросток ударил её несколько раз по лицу, после чего пристегнул её руку к батарее, а сам ушёл в неизвестном направлении. Потерпевшей удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Сам обвиняемый своей вины не признал.

Похожий случай произошёл в июне 2020 года в Ленинградской области. Тогда силовики завели уголовное дело на мужчину, который несколько дней держал сына на цепи. Инцидент произошёл в Гатчине. По данным следствия, отец решил своеобразным образом воспитать десятилетнего ребёнка. Сначала он избил его ремнём, а потом надел ему на руку хомут с цепью и приковал к батарее. По словам ребёнка, у батареи он находился не один день.