Суд не удовлетворил иск сбежавшего из карантина мужчины к Роспотребнадзору

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал сбежавшему из карантина Георгию Образцову в удовлетворении иска об отмене режима обсервации.
Куйбышевский районный суд в удовлетворении административных исковых требований отказал, — цитирует ТАСС сообщение суда.
Отмечается, что 21 марта Образцов прилетел в Санкт-Петербург из Швейцарии, где медицинского обследования не проходил. По его словам, ни устных, ни письменных рекомендаций о том, что он должен находиться дома, ему не выдавалось.
Спустя пять дней, во время визита в МФЦ Образцов был задержан полицией и помещён в обсерватор «Заря» откуда он сбежал, нарушив условия карантина. Его задержали и вернули в обсервацию, возбуждено уголовное дело.
В иске Образцов просил суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его, поскольку он здоров и мог подвергнутся опасности заражения.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, который самовольно покинул медучреждение, чтобы отметить свой день рождения. Мужчину нашли на съёмной квартире, откуда каретой скорой помощи отправили в санаторий, оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Теперь ему грозит уголовное дело, писал NEWS.ru.
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