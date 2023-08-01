Суд не стал арестовывать мать челябинского маньяка Суд отказал в аресте матери обвиняемого в похищении жительницы Челябинска

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Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой — матери местного жителя, обвиняемого в убийстве одной женщины и похищении еще одной, которую он удерживал в заточении 14 лет, передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что 72-летняя женщина не считает себя виновной в похищении человека, в котором ее обвинили.

Освободить Ческидову в зале суда. В ходатайстве следователя отказать, — сказал судья.

Утверждается, что житель поселка Смолино Челябинской облаcти удерживал в плену женщину, похищенную в 2009 году. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Когда мужчина уходил, он cвязывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Так как дом был окружен забором, соседи не знали о происходящем.

По словам потерпевшей, в последнее время похититель злоупотреблял алкоголем, угрожая убийством и пленнице, и своей матери, которая проживала в том же доме. Именно она вызвала своему сыну скорую психиатрическую помощь. Пленница воспользовалась этим, чтобы сбежать.

Челябинский областной суд арестовал на два месяца Ческидова по oбвинению в пленении женщины на протяжении 14 лет и насилии над ней. Его также обвиняют в убийстве девушки, которое мужчина cовершил в 2011 году..

Ранее мать Ческидова на суде заявила, что пленница жила с ее сыном добровольно. По признаниям матери арестованного, в их доме всегда были открыты двери, и женщина могла спокойно уйти.