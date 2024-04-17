Суд не оценил желание петербуржца лечить псориаз марихуаной Лечивший псориаз марихуаной петербуржец приговорен к штрафу и условному сроку

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В Санкт-Петербурге местный житель получил три года условно за хранение марихуаны, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Он утверждал, что использовал обнаруженное при нем в аэропорту Пулково вещество только для лечения псориаза, которым болеет с детства. Таких доводов для оправдательного приговора оказалось недостаточно. Также мужчине придется оплатить штраф размером в 50 тысяч рублей. Избежать реального срока помог положительный бэкграунд мужчины.

Судом было установлено, что Радыгин ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, официально трудоустроен, положительно характеризуется, на учетах не состоит, помогает материально родителям, а также оказывает благотворительную помощь приютам, — сообщили в суде.

Ранее гражданина РФ задержали за торговлю запрещенными веществами на тайском курорте Пхукет. По предварительным данным, 39-летнему россиянину предъявили обвинение в продаже наркотических средств без соответствующего разрешения. Предполагается, что речь идет о продаже кокаина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.