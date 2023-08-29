Суд начал процесс по делу о гибели девяти туристов на Ключевском вулкане

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Камчатский суд начал процесс в отношении директора турфирмы из Новосибирска, который организовал восхождение на Ключевской вулкан, не имея разрешения на прохождение маршрута. В результате погибли девять человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского суда Татьяна Юхманова.

По версии следствия, директор ООО «Экстрим тайм» обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка. Десять граждан из разных регионов России заключили с компанией договор на общую сумму более 1 миллиона рублей, — сказала Юхманова.

По словам старшего помощника прокурора Камчатского края Елизаветы Денисюк, прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Расследование в отношении одного из двух выживших гидов находится на завершающей стадии.

Недавно министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели обнаружили на Авачинском вулкане тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста из Петербурга. Связь с мужчиной оборвалась 27 августа.

Ранее группа туристов из пяти человек пропала при сплаве по реке Тые в Северо-Байкальском районе Бурятии. Путешественники, которые сплавлялись на двух катамаранах, не вышли на связь в назначенное время, после чего к их поискам подключили спасателей.