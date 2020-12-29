Суд на Урале арестовал помощника экс-схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/63421b0a-4a62-11eb-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Могучев Фото: moguchev.life/vk.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об административном аресте помощника бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева по делу о неповиновении требованию сотрудника полиции.

Дело рассмотрено. Назначено пять суток, — сообщили РИА Новости в суде.

Как писал NEWS.ru, 29 декабря Басманный суд арестовал бывшего схиигумена Сергия Романова.

Его обвиняют сразу по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» ч. 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (ч. 3 статьи 148 УК). Силовики ночью 29 декабря штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, в котором находился бывший схиигумен. Верующие вступили в противоборство с ОМОНом, пытаясь защитить Сергия и не выдать его силовикам. В результате столкновений некоторые из его сторонников получили травмы.

Отец Сергий стал широко известен весной этого года: он отрицал существование коронавируса, критиковал РПЦ за закрытие церквей на время пандемии. Затем Ксения Собчак сняла фильм «Монастырь особого назначения», где рассказывалось об издевательствах над детьми со стороны схиигумена в Среднеуральском женском монастыре. В июле 2020 года он был лишён своего сана, а ещё спустя месяца отлучён от церкви.