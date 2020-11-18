Суд изъял у бывшего главы Марий Эл развлекательный центр

https://static.news.ru/photo/faa59e80-29ac-11eb-9682-fa163e074e61_660.jpg Леонид Маркелов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Йошкар-Олинский городской суд изъял у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова развлекательный центр площадью 17,6 тыс. кв. м и стоимостью более 111 млн рублей.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

Кроме этого, отмечается, что ранее решениями Нижегородского районного суда от 25 ноября 2019 года и Ленинского районного суда Ульяновска от 9 сентября 2020 года c Маркелова и 12 соответчиков было взыскано в пользу казны имущество стоимостью 2 млрд 556 млн рублей, приобретённого в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В конце марта 2018 года против бывшего главы Марий Эл было возбуждено уже третье уголовное дело. На этот раз его заподозрили в незаконном начислении зарплат. До этого Маркелова обвиняли во взяточничестве и хранении патронов. По версии следствия, учредитель фабрики «Акашевская» Николай Криваш дал Маркелову около 235 миллионов рублей за покровительство. Позже, уже в ходе проверок, в его доме были обнаружены боеприпасы, писал NEWS.ru.