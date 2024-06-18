Суд избрал меру пресечения первому вице-мэру Орла Вице-мэра Орла Ничипорова отправили под домашний арест до 16 августа

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Вадим Ничипоров

Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест, сообщает ТАСС. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, избрал в отношении обвиняемого В. Н. Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года, — сказали в суде.

Накануне стало известно о задержании Ничипорова по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок. По словам источников из правоохранительных органов, бизнесмены жаловались на то, что платили деньги Ничипорову за так называемое покровительство, а когда они перестали платить, вице-мэр стал препятствовать их бизнесу.

В конце мая в Ленинградской области в получении взятки в особо крупном размере обвинили бывшего замглавы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района по ЖКХ, благоустройству и безопасности. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 1,8 млн рублей. Суд отправил фигуранта дела под домашний арест.

В СК уточнили, что обвиняемый, будучи должностным лицом, за взятку заключил договоры по установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах Ленобласти.