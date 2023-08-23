Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в массовом отравлении шаурмой Подозреваемого в массовом отравлении шаурмой поместили под домашний арест

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Подозреваемого в массовом отравлении шаурмой во Владимире поместили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города. Избранная мера пресечения будет действовать до 18 октября этого года.

По результатам рассмотрения ходатайства следствия 23 августа 2023 года постановлением Ленинского районного суда город Владимира <...> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца по 18 октября 2023 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой. По данным регионального управления СК, мужчина поставлял в городские пункты общепита мясо, не соответствующее требованиям безопасности и санитарным нормам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что количество отравившихся шаурмой жителей Владимира достигло 107 человек. По его словам, все пострадавшие, среди которых 23 ребенка, обратились за медицинской помощью. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез.

Позднее Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области. Были проведены внеплановые проверки, по результатам которых выяснилось, что в бистро не соблюдали требования по санитарной обработке помещений, продукты не имели товарно-сопроводительной документации, сотрудники работали без специальной одежды и медицинских книжек. Районные суды города Владимира признали виновными предприятия быстрого обслуживания, где пострадавшие покупали шаурму, в нарушении санитарных требований.