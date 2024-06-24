Суд избрал меру пресечения для дезертира и убийцы девочки в Кузбассе Суд арестовал дезертира за убийство 12-летней девочки в Кузбассе

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Томский гарнизонный военный суд арестовал рядового Андрея Быкова до 19 июля за попытку изнасилования и убийство 12-летней девочки, сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, будучи военнослужащим по контракту, фигурант в период мобилизации 5 апреля не явился на службу, а в июне убил ребенка.

Он же 18 июня 2024 года, будучи осведомленным исходя из внешнего вида о возрасте малолетней, применяя физическое насилие, угрожая его применением и убийством, с целью изнасилования отвел ее в безлюдное место и попытался изнасиловать, — говорится в сообщении.

Девочка оказала сопротивление, и насильнику не удалось довести умысел до конца. Чтобы скрыть преступление и «из мести за оказанное при его совершении сопротивление» мужчина нанес жертве в область груди не менее двух ударов заточкой, после чего задушил штанами. О задержании подозреваемого стало известно 19 июня. Мужчине предъявлены обвинения в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и изнасиловании (ч. 4 ст. 131 УК РФ).

19 июня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски начались накануне, когда стало известно о пропаже ребенка. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства девочки.

Подруга убитой девочки рассказала, что та часто провожала незнакомцев до дома и показывала им дорогу. Она отметила, что чаще всего подобное происходило в компании друзей, но иногда девочка одна вызывалась проводить человека. Подруга предположила, что в день убийства могла произойти такая же ситуация.