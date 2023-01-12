Суд дал жителю Крыма 17 лет за участие в запрещенной организации

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма к 17 годам заключения в колонии строгого режима за участие в организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС. Согласно материалам судебного дела, подсудимый Физиев Р. занимался проведением тайных собраний по изучению идеологии «Хизб ут-Тахрир», а также вел пропагандистскую деятельность и вербовал в организацию новых лиц. Он также руководил некоторым членами ячейки, разрабатывал планы совместных действий и распределял обязанности между участниками организации.

Установлено, что подсудимый с 11 декабря 2015 года организовывал на территории Республики Крым деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

В октябре ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении правозащитника, члена организации «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Бахрома Хамроева. Адвокат Тимофей Широков рассказал о том, что его подзащитного обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности). Сам правозащитник утверждает, что лишь помогал людям, обвиняемым в причастности к «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».