Басманный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там уточнили, что им избрана мера в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года.
Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года, — отметили в пресс-службе.