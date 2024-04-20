Басманный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там уточнили, что им избрана мера в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года.