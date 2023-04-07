Суд арестовал украинского летчика, пересекшего границу с Россией Суд арестовал украинского летчика, задержанного под Брянском после аварии самолета, до 4 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Брянска поместил под стражу до 4 мая украинского пилота, который потерпел крушение в Брянской области позже был арестован сотрудниками силовых структур, передает ТАСС. Ему вменяется незаконное пересечение границы.

Постановлением Советского районного суда города Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая, — говорится в сообщении.

Украинский легкомоторный самолет 5 апреля по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Клинцовского района. Летчик пытался бежать с места крушения, но ему это не удалось.

Задержанный ранее рассказал, что не знал о том, что летит в РФ. По его словам, он следовал по маршруту за ведущим бортом, тоже гражданским, на малых высотах. В качестве причины падения он назвал проблемы с винтом. Пилот утверждает, что военных задач не имел, должен был лишь фотографировать местность.

6 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные совместно с пограничниками пресекли попытку проникновения на территорию Брянской области украинской ДРГ из 15 человек. Противнику нанесли поражение огнем артиллерии, диверсионная группа понесла потери и отошла на украинскую территорию. По данным ведомства, среди российских бойцов обошлось без потерь.