Суд арестовал технического директора «Пиро-Росс» Технического директора «Пиро-Росс» Чанкаева арестовали на два месяца

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сергей Чанкаев

Сергиево-Посадский суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева на два месяца, передает корреспондент ТАСС. Соответствующее постановление не вступило в силу и может быть оспорено, уточнил журналист.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — говорится в постановлении суда.

По данным следствия, взрыв на складе компании, принадлежащей Чанкаеву, произошел из-за нарушения техники безопасности. Технический директор «Пиро-Росс» при этом отрицает факт нарушения. Чанкаев обвиняется по статье 217 УК РФ.

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде за помощью врачей обратились 84 человека, сообщили в администрации городского округа. Большинство из них находились в состоянии легкой степени тяжести и были отправлены домой после оказания помощи.

По информации администрации, восемь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Одна женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

Ранее Следственный комитет провел обыски в офисе компании «Пиро-Росс». Сотрудники ведомства допросили 34 человек по делу о взрыве.