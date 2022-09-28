Суд арестовал россиянина, ранившего военкома Усть-Илимска Суд арестовал на два месяца россиянина Зинина, ранившего военкома Усть-Илимска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянину Руслану Зинину, ранившему военкома Усть-Илимска Александра Елисеева, избрана мера пресечения. Городской суд арестовал его до 26 ноября, сообщает РИА Новости.

По постановлению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 ноября, — рассказал агентству представитель суда.

СКР Иркутской области возбудил в отношении Зинина уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ).

Инцидент в военкомате Усть-Илимска произошел 26 сентября. Зинин пришел туда вместе со всеми мобилизованными и поднялся в актовый зал. Во время выступления Елисеева мужчина начал задавать ему вопросы о своем погибшем в ходе СВО друге, а затем достал обрез и выстрелил в начальника военного комиссариата. Елисеев был тяжело ранен.

Свой поступок нападавший объяснил следователям тем, что его двоюродному брату пришла повестка в рамках частичной мобилизации.