Суд арестовал россиянина, чей племянник устроил взрыв в доме Во Владивостоке арестовали мужчину после взрыва в жилом доме

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Суд во Владивостоке после взрыва в жилом доме по улице Часовитина на два месяца арестовал местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. По версии следствия, племянник мужчины случайно нашел взрывное устройство и решил использовать его в соседнем доме

С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ находятся на контроле прокуратуры Первомайского района города Владивостока, — говорится в заявлении ведомства.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом, хранил у себя взрывчатые вещества. Один из таких предметов, предположительно, гранату, нашел его несовершеннолетний племянник. Школьник взорвал устройство в подъезде, его госпитализировали со множественными травмами. После взрыва в здании начался пожар. О других пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Москве при взрыве страйкбольной гранаты пострадала местная жительница. Россиянка наткнулась на предмет, похожий на гранату, у себя во дворе. Женщина не стала вызвать экстренные службы и попыталась самостоятельно убрать находку. У пострадавшей диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти. Помощь ей оказали на месте.