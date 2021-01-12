Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/fb7a4b34-54d2-11eb-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арест на 15 суток получил пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия Всеволод Могучев. Об этом сообщил Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как рассказала представитель суда, Могучева признали виновным по обвинению по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Пятнадцать суток ареста, — цитирует её РИА Новости.

Ранее Могучев был также признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Первоначально суд первой инстанции арестовал Могучева на пять суток. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев представление прокурора, отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Как писал NEWS.ru, сам бывший схиигумен Сергий арестован Басманным судом Москвы до 28 февраля 2021 года. Он обвиняется по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным себя экс-схимонах не признаёт. Защита Сергия уже подала апелляцию в Мосгорсуд, но дата её рассмотрения пока не назначена.