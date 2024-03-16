Метнувшую «коктейль Молотова» в избирательный участок девушку арестовали Суд арестовал студентку, бросившую «коктейль Молотова» на выборах в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 21-летнюю студентку Александру Карасеву, обвиняемую в попытке поджога здания средней школы, где работают два участка для голосования на выборах президента России, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ей вменили статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Сама подсудимая просила о домашнем аресте.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасевой. Срок меры — 14 мая, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 марта. Карасева бросила бутылку с «коктейлем Молотова» в информационную табличку на здании средней школы № 358 на Варшавской улице, где расположены избирательные участки № 1395 и № 1396. Девушку оперативно задержали, в результате ее действий никто не пострадал.

Задержанной оказалась студентка одного из вузов Санкт-Петербурга. По предварительной информации, девушка действовала по инструкции, полученной по телефону от абонента с украинским номером. Целью преступных действий названа дезорганизация работы избирательного участка.