Суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Дмитрий Афанаскин

Советский районный суд Брянска арестовал Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии №5, сообщает ТАСС. Под стражей он будет находиться в ближайшие два месяца.

Избрать в отношении Афанаскина Дмитрия Дмитриевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — объявила судья.

Его обвиняют по двум статьям: в небрежном хранении оружия и доведении несовершеннолетней до самоубийства. Следствие считает, что он применял в отношении 14-летней Алины психологическое насилие, об этом она писала в своем личном дневнике. Отец признал вину, что небрежно хранил оружие, но отрицает насилие в отношении дочери.

Ранее 10 декабря завхоза брянской гимназии 51-летнюю Ларису Католикову отправили под домашний арест до 7 февраля. Женщина частично признала свою вину в халатности. По ее словам, она делала все возможное для комфорта учеников. Однако известно, что в день трагедии в школе не работал металлодетектор.

В этот же день стало известно, что двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской гимназии, ввели в медикаментозную кому. они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, за ними пристально наблюдают врачи.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Погибли двое, в том числе стрелявшая. Пять человек пострадали. В день нападения рамки металлодетектора перед входом в здание не сработали, потому что их убрали, когда украшали помещение. Ружье устроившая стрельбу ученица пронесла в здание в тубусе.