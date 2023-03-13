Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Подольске

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске заключили под стражу до 11 мая 2023 года, сообщает подмосковная прокуратура. По версии следствия, 18-летний юноша подозревается в том, что перерезал горло школьнице.

С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 мая 2023 года, — говорится в сообщении.

О жестоком убийстве стало известно днем 11 марта. В отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

По данным SHOT, в день трагедии мать убитой девочки пыталась связаться с ней, однако та не отвечала на звонки. Тогда она попросила друзей своей дочери сходить к ней домой. Школьница не отвечала на домофон, ребятам пришлось лезть к ней на балкон. В квартире они обнаружили окровавленное тело подруги, после чего вызвали полицию и скорую. По словам ее отца, убийца перерезал ей трахею, однако девочка еще была жива. За счет характера травм она не смогла позвать никого на помощь и позднее скончалась.